Leite diz que Rio Grande do Sul vive ‘pior evento’ da história Governador do Estado pede que as pessoas estejam ‘atentas’ e sejam ‘resilientes’ nos próximos dias.Leia a matéria completa no nosso...

Revista Oeste| 02/05/2024 - 21h32 (Atualizado em 02/05/2024 - 21h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share