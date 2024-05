Loja da Arena do Grêmio é saqueada em meio a enchente em Porto Alegre A administração do clube ainda não conseguiu avaliar a extensão dos danos causados pelo roubo. O post Com Porto Alegre inundada,...

Revista Oeste| 06/05/2024 - 17h32 (Atualizado em 06/05/2024 - 17h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share