Maçarico iniciou fogo em balão que caiu em Santa Catarina, diz piloto De acordo com piloto do balão que caiu em Praia Grande, Santa Catarina, na manhã deste sábado, 21, o fogo que causou o acidente iniciou...

De acordo com piloto do balão que caiu em Praia Grande, Santa Catarina, na manhã deste sábado, 21, o fogo que causou o acidente iniciou no maçarico que fica preso ao cesto. O piloto está entre os 13 sobreviventes da queda. Outras oito pessoas morreram.

