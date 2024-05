Mais da metade dos municípios do RS em situação de emergência por causa das chuvas Número de mortos subiu para 10; com os decretos, cidades podem receber recursos do governo federal.Leia a matéria completa no nosso...

Revista Oeste| 01/05/2024 - 13h32 (Atualizado em 01/05/2024 - 13h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share