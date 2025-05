Maníaco do Parque pode ser solto depois de 30 anos sem laudo psicológico Francisco de Assis Pereira, 57 anos, conhecido nacionalmente como Maníaco do Parque, poderá deixar a prisão em 2028, depois de completar... Revista Oeste|Do R7 12/05/2025 - 18h26 (Atualizado em 12/05/2025 - 18h26 ) twitter

silvero pereira maníaco do parque 2 Revista Oeste - Brasil

Francisco de Assis Pereira, 57 anos, conhecido nacionalmente como Maníaco do Parque, poderá deixar a prisão em 2028, depois de completar 30 anos de detenção — o tempo máximo permitido para penas impostas antes da mudança no Código Penal em 2020.

Saiba mais sobre essa polêmica situação e as implicações legais no caso de Francisco de Assis Pereira consultando a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

