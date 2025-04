Massa de ar polar traz queda acentuada de temperaturas; calor já tem data para voltar Uma massa de ar polar trará uma significativa queda de temperatura ao sul do Brasil, nesta semana. A condição climática vai começar... Revista Oeste|Do R7 20/04/2025 - 06h45 (Atualizado em 20/04/2025 - 06h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagem de satélite simulada pelo ECMWF para às 10h de sábado (19), projetando a atuação da massa de ar polar. Créditos: ECMWF.

Uma massa de ar polar trará uma significativa queda de temperatura ao sul do Brasil, nesta semana. A condição climática vai começar durante o feriado de Páscoa, neste domingo, 20, e se estenderá ao longo da semana. O fenômeno afeta principalmente a Região Sul, além de partes do Centro-Oeste e do Sudeste.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre a queda de temperaturas!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Vídeo: chuva causa estragos em cidades do ABC Paulista

MST realiza 35 invasões durante o ‘Abril Vermelho’

Nova frente fria vai provocar chuvas fortes em SP