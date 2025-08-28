Logo R7.com
Megaoperação com 1,4 mil agentes ataca fraude do PCC no setor de combustíveis

Uma ofensiva coordenada por órgãos federais e estaduais mobilizou cerca 1,4 mil agentes nesta quinta-feira, 28, para desmontar um...

Revista Oeste|Do R7

Uma ofensiva coordenada por órgãos federais e estaduais mobilizou cerca 1,4 mil agentes nesta quinta-feira, 28, para desmontar um esquema criminoso do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação impactante!

