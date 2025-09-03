Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Metrô e CPTM vão ter serviço ininterrupto durante jogo da NFL em São Paulo

Torcedores que vão acompanhar o confronto entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers na Neo Química Arena contarão com um esquema...

Revista Oeste|Do R7

Estádio do Corinthians | Foto: Amanda Perobelli/Agência Brasil Revista Oeste - Brasil

Torcedores que vão acompanhar o confronto entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers na Neo Química Arena contarão com um esquema de transporte especial. O Metrô de São Paulo e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vão operar com serviço ininterrupto a partir da tarde de sexta-feira, 5, para facilitar o acesso ao estádio em Itaquera, principal palco do evento da National Football League (NFL).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as informações sobre o transporte durante o evento!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.