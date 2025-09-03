Metrô e CPTM vão ter serviço ininterrupto durante jogo da NFL em São Paulo
Torcedores que vão acompanhar o confronto entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers na Neo Química Arena contarão com um esquema de transporte especial. O Metrô de São Paulo e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vão operar com serviço ininterrupto a partir da tarde de sexta-feira, 5, para facilitar o acesso ao estádio em Itaquera, principal palco do evento da National Football League (NFL).
