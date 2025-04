Moradores do centro de SP reclamam de ‘nova cracolândia’ No centro da cidade de São Paulo (SP), uma nova concentração de usuários de drogas, na Alameda Barão de Piracicaba, no bairro dos... Revista Oeste|Do R7 28/04/2025 - 16h41 (Atualizado em 28/04/2025 - 16h41 ) twitter

Usuários de drogas na cracolândia Revista Oeste - Brasil

No centro da cidade de São Paulo (SP), uma nova concentração de usuários de drogas, na Alameda Barão de Piracicaba, no bairro dos Campos Elíseos, gera grande preocupação entre os moradores. Eles observam um aumento no número de dependentes e em atividades ilegais, que transformam a área em uma espécie de "feira de drogas".

Para entender melhor a situação e as reações dos moradores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

