Moradores registram ondas azuis fluorescentes em Ubatuba (SP); veja vídeo Na última sexta-feira, 7, moradores e visitantes da Praia de Itamambuca, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, presenciaram um espetáculo... |Do R7 11/03/2025 - 19h26 (Atualizado em 11/03/2025 - 19h26 )

Na última sexta-feira, 7, moradores e visitantes da Praia de Itamambuca, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, presenciaram um espetáculo natural raro. As ondas do mar brilharam com um azul fluorescente, por causa da bioluminescência, um fenômeno em que organismos vivos emitem luz. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e descubra mais sobre esse incrível fenômeno! Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: Azul encerra operações em mais 9 cidades

