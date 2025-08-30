Logo R7.com
Morre Luis Fernando Veríssimo, aos 88 anos, em Porto Alegre

Revista Oeste|Do R7

O escritor e cronista gaúcho Luis Fernando Veríssimo morreu neste sábado, 30, aos 88 anos, em Porto Alegre. Ele estava internado na UTI do Hospital Moinhos de Vento desde 11 de agosto, em tratamento contra uma pneumonia.

