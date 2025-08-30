Morre Luis Fernando Veríssimo, aos 88 anos, em Porto Alegre O escritor e cronista gaúcho Luis Fernando Veríssimo morreu neste sábado, 30, aos 88 anos, em Porto Alegre. Ele estava internado na...

O escritor e cronista gaúcho Luis Fernando Veríssimo morreu neste sábado, 30, aos 88 anos, em Porto Alegre. Ele estava internado na UTI do Hospital Moinhos de Vento desde 11 de agosto, em tratamento contra uma pneumonia.

