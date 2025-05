Motorista alcoolizado atropela 5 atletas durante corrida Um acidente trágico interrompeu a Corrida Nacional do Sesi, nesta quinta-feira, 1º. Um motorista alcoolizado atropelou pelo menos... Revista Oeste|Do R7 02/05/2025 - 18h41 (Atualizado em 02/05/2025 - 18h41 ) twitter

Um dos pacientes passou por cirurgia e aguarda exames de alta complexidade | Foto: Reprodução/Redes socias Revista Oeste - Brasil

Um acidente trágico interrompeu a Corrida Nacional do Sesi, nesta quinta-feira, 1º. Um motorista alcoolizado atropelou pelo menos cinco atletas no Complexo da Ponta Negra, em Manaus, (AM), onde a competição foi realizada. O evento fazia parte das comemorações do Dia do Trabalhador.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre este trágico acidente.

