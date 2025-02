Mulher entra na mira do Ibama depois de matar onça-parda Um vídeo publicado nas redes sociais chamou atenção do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama...

Revista Oeste|Do R7 21/01/2025 - 16h07 (Atualizado em 21/01/2025 - 16h07 ) twitter

