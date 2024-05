Município de SC se destaca com 99% da população alfabetizada ![CDATA[ São João do Oeste tinha apenas 48 pessoas que não sabiam ler e escrever em 2022Leia a matéria completa no nosso parceiro...

Revista Oeste|Do R7 17/05/2024 - 13h48 (Atualizado em 17/05/2024 - 13h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share