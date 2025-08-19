Número de mortos em tragédia no Rio Grande do Sul chega a 185
A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou mais uma morte causada pelas enchentes que devastaram o Estado em maio de 2024. Com a inclusão de Adriana Maria da Silva, moradora de Cruzeiro do Sul, o total de óbitos chega a 185.
