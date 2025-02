O maior bairro do Brasil; saiba qual é e onde está É natural imaginar que o maior bairro do Brasil esteja na cidade de São Paulo em razão da densidade populacional. No entanto, essa...

É natural imaginar que o maior bairro do Brasil esteja na cidade de São Paulo em razão da densidade populacional. No entanto, essa não é a realidade. Conforme dados do mercado imobiliário, associados a censos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o maior bairro brasileiro está em Salvador, na Bahia. O nome: Cajazeiras.

