Obras do novo Aeroporto Internacional de Olímpia devem começar em 2025 As obras do novo Aeroporto Internacional do Estado de São Paulo, em Olímpia, no interior paulista, devem começar ainda este ano. De...

As obras do novo Aeroporto Internacional do Estado de São Paulo, em Olímpia, no interior paulista, devem começar ainda este ano. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o início do processo licitatório depende apenas da liberação de recursos orçamentários.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as novidades sobre o novo aeroporto!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: