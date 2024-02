ONG pede inspeção de direitos humanos em prisão de Mossoró O Instituto Anjos da Liberdade acionou o Conselho Nacional de Justiça para apurar supostas... O Instituto Anjos da Liberdade acionou o Conselho Nacional de Justiça para apurar supostas violaçõesLeia a matéria completa no nosso parceiro Brasil: notícias e artigos - Revista OesteLeia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • ONG de advogada de líderes de facções pede inspeção de direitos humanos na prisão de Mossoró • Mossoró: federação de policiais penais nega ‘ajuda externa’ em fuga e não descarta ‘conivência’ • Governador do RS manda investigar policiais por prisão de homem negro Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.