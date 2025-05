Palmeiras é o time mais lucrativo do Brasil; veja o ranking dos 20 clubes com maior lucro em 2024 Palmeiras, Cuiabá e Grêmio foram os times de futebol brasileiros com maior lucro em 2024, de acordo com um estudo publicado pela consultora... Revista Oeste|Do R7 11/05/2025 - 17h06 (Atualizado em 11/05/2025 - 17h57 ) twitter

Palmeiras é o time mais lucrativo do Brasil; veja o ranking dos 20 clubes com maior lucro em 2024 Revista Oeste - Brasil

Palmeiras, Cuiabá e Grêmio foram os times de futebol brasileiros com maior lucro em 2024, de acordo com um estudo publicado pela consultora de marketing esportivo Sports Value. A pesquisa revela também que os déficits dos 20 clubes mais lucrativos aumentaram.

