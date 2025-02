Pessoas prejudicadas por enchentes podem pedir indenização à Justiça As fortes chuvas do último trimestre geraram perdas humanas e materiais para muitas pessoas. Apesar dos familiares perdidos e do valor... Revista Oeste|Do R7 11/02/2025 - 07h45 (Atualizado em 11/02/2025 - 07h45 ) twitter

SP - CHUVAS/SP/ALAGAMENTO - GERAL - Motoristas enfrentam alagamento no acesso ao Viaduto Antártica pela Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, após o temporal que atingiu a cidade no início da noite desta quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025. 06/02/2025 - Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO

As fortes chuvas do último trimestre geraram perdas humanas e materiais para muitas pessoas. Apesar dos familiares perdidos e do valor sentimental dos objetos levados pela água serem irrecuperáveis, as pessoas prejudicadas têm direito à indenização do governo.

Saiba mais sobre como buscar seus direitos e as orientações da advogada Renata Abalém consultando a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

