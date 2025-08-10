Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Por que hoje é o Dia dos Pais?

Neste 10 de agosto, pais em todo o Brasil acordaram com um ar especial. É a data para celebrá-los — um costume que existe há mais...

Revista Oeste|Do R7

Neste 10 de agosto, pais em todo o Brasil acordaram com um ar especial. É a data para celebrá-los — um costume que existe há mais de 70 anos e que muda de posição no calendário a cada ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e descubra mais sobre a história do Dia dos Pais!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.