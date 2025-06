Prefeitura de Niterói (RJ) diz já ter custeado traslado do corpo de Juliana Marins A Prefeitura de Niterói´(RJ) já pagou o valor do translado do corpo de Juliana Marins, jovem que morreu durante uma trilha no vulcão... Revista Oeste|Do R7 27/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 27/06/2025 - 11h57 ) twitter

A Prefeitura de Niterói´(RJ) já pagou o valor do translado do corpo de Juliana Marins, jovem que morreu durante uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia. A família recebeu R$ 55 mil do município para cobrir os custos. Juliana será velada e sepultada em sua cidade natal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes dessa história comovente.

