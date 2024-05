Prefeitura de Pelotas intensifica evacuação devido ao aumento do risco de inundações no RS O Estado deve enfrentar mais chuvas a partir desta sexta-feira, 10; a previsão inclui as áreas já tingidas e também o extremo sul...

Revista Oeste| 10/05/2024 - 11h03 (Atualizado em 10/05/2024 - 11h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share