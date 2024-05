Previsões para o Inverno de 2024 no Brasil Especialista diz que, embora as temperaturas estejam acima da média, haverá mais dias frios, em comparação com o ano anteriorLeia...

Revista Oeste|Do R7 21/05/2024 - 18h48 (Atualizado em 21/05/2024 - 18h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share