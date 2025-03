Psicólogo é preso por torturar gatos e fazer ‘experimentos’ com os animais no Distrito Federal O psicólogo Pablo Stuart Fernandes Carvalho, de 30 anos, foi preso preventivamente na noite da última terça-feira, 25, sob acusação... Revista Oeste|Do R7 26/03/2025 - 18h26 (Atualizado em 26/03/2025 - 18h26 ) twitter

Carvalho selecionava gatos específicos e usava um discurso emotivo para convencer protetores e cuidadores a cederem os animais | Foto: Reprodução/Instagram

O psicólogo Pablo Stuart Fernandes Carvalho, de 30 anos, foi preso preventivamente na noite da última terça-feira, 25, sob acusação de torturar gatos e realizar "experimentos" nos animais. As investigações, conduzidas pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA), revelaram que pelo menos 16 felinos de pelagem tigrada foram vítimas de maus-tratos na região do Gama, no Distrito Federal.

