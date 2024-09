Queimadas e seca transformam Porto Velho em um cenário insalubre O município de Porto Velho, capital de Rondônia, enfrenta graves consequências devido às intensas queimadas que assolam a região há... Revista Oeste|Do R7 09/09/2024 - 07h50 (Atualizado em 09/09/2024 - 07h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-