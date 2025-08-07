Quem é o humorista e influenciador Maumau, alvo da Polícia Civil Uma operação da Polícia Civil realizada na manhã desta quinta-feira, 7, resultou na prisão do humorista e influenciador Maurício Martins...

Uma operação da Polícia Civil realizada na manhã desta quinta-feira, 7, resultou na prisão do humorista e influenciador Maurício Martins Júnior, conhecido como Maumau, em São Paulo. A ação faz parte de uma investigação que apura lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa envolvendo influenciadores digitais responsáveis pela divulgação de jogos de azar nas redes sociais.

Para mais detalhes sobre essa investigação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: