Quem é Oruam, o rapper preso nesta quinta, 20, no Rio Mauro Davi dos Santos Nepomuceno. Esse é o nome de batismo do rapper Oruam, que é filho de um dos maiores criminosos do Rio de Janeiro...

Revista Oeste|Do R7 20/02/2025 - 18h07 (Atualizado em 20/02/2025 - 18h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share