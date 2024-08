Remoção dos Motores do Avião da Voepass em Vinhedo Começa Hoje Equipes trabalham na remoção do motor do avião da Voepass | Foto: Divulgação/FAB A Força Aérea Brasileira (FAB) iniciou neste domingo... Revista Oeste|Do R7 11/08/2024 - 12h16 (Atualizado em 11/08/2024 - 12h16 ) ‌



Equipes trabalham na remoção do motor do avião da Voepass | Foto: Divulgação/FAB

A Força Aérea Brasileira (FAB) iniciou neste domingo, 11, a remoção dos motores do avião da Voepass que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo. O trabalho é realizado por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

