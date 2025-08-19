Logo R7.com
Reservatórios da Grande São Paulo atingem menor nível desde crise hídrica de 2015

O volume de água disponível nos reservatórios que abastecem a Grande São Paulo (SP) atingiu, neste mês, o menor patamar desde a crise...

O volume de água disponível nos reservatórios que abastecem a Grande São Paulo (SP) atingiu, neste mês, o menor patamar desde a crise hídrica da década passada. Os sete sistemas principais registraram apenas 41,1% da capacidade em 14 de agosto, taxa inferior à observada nos últimos dez anos. O valor fica bem abaixo dos 61,1% medidos em 14 de agosto de 2013, ano que antecedeu os níveis críticos de 2014 e 2015.

