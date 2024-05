Resgate dramático: telhado desaba e morador é arrastado por correnteza no RS A tragédia ocorreu na cidade inundada de Cruzeiro do Sul; uma pessoa foi salva.Leia a matéria completa no nosso parceiro Brasil:...

Revista Oeste| 03/05/2024 - 09h32 (Atualizado em 03/05/2024 - 09h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share