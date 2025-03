Robinho completa 1 ano preso por estupro

Robson de Souza, o Robinho, completa nesta sexta-feira, 21, um ano do cumprimento de sua sentença por estupro coletivo, ocorrido na Itália, em 2013. Aos 41 anos, o ídolo do Santos e da Seleção Brasileira cumpre a pena no Presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. A unidade é conhecida por abrigar criminosos de grande notoriedade, muitos dos quais são figuras públicas ou envolvidos em crimes de grande repercussão, o que justifica a necessidade de proteção especial.

