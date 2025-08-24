Logo R7.com
RS: chuvas causam destruição em 34 municípios e deixam mais de 500 desalojados

RS: chuvas causam destruição em 34 municípios e deixam mais de 500 desalojados

Revista Oeste|Do R7

Arroio São Lourenço transbordou em São Lourenço do Sul (RS) | Foto: Defesa Civil do RS Revista Oeste - Brasil

Depois das chuvas intensas dos últimos dias, 34 municípios do Rio Grande do Sul registraram ocorrências de destruição, e há pelo menos 500 pessoas desalojadas no Estado.

