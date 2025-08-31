Saiba quais são os postos de gasolina supostamente ligados ao PCC A Receita Federal e a Justiça de São Paulo identificaram 19 postos de combustíveis que, segundo as investigações da Operação Carbono...

A Receita Federal e a Justiça de São Paulo identificaram 19 postos de combustíveis que, segundo as investigações da Operação Carbono Oculto, teriam ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). A ofensiva, considerada a maior já realizada contra a facção, revelou que a quadrilha usava uma rede com mais de mil estabelecimentos para lavar dinheiro.

