São Paulo enfrenta inverno mais rigoroso em 30 anos

A capital paulista enfrenta o inverno mais rigoroso das últimas três décadas, segundo levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia...

Quase toda a Região Norte está sob alertas laranja e amarelo para chuvas intensas, com exceção de uma pequena área do Tocantins | Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Revista Oeste - Brasil

A capital paulista enfrenta o inverno mais rigoroso das últimas três décadas, segundo levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Desde 22 de junho, a Defesa Civil Municipal mantém o alerta para temperaturas baixas em toda a cidade.

