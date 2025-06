São Paulo tem semana mais fria do ano, com mínima de 6°C Moradores da cidade de São Paulo devem se preparar para uma das semanas mais geladas do ano, com previsão de temperaturas mínimas... Revista Oeste|Do R7 09/06/2025 - 17h17 (Atualizado em 09/06/2025 - 17h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

frio São Paulo Revista Oeste - Brasil

Moradores da cidade de São Paulo devem se preparar para uma das semanas mais geladas do ano, com previsão de temperaturas mínimas que podem chegar a 6°C na próxima quinta-feira, 12. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que, a partir da quarta-feira 11, as tardes tendem a ser as mais frias de 2025 até o momento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para mais detalhes sobre a previsão do tempo em São Paulo!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Cantor sertanejo é atingido por fogo durante apresentação; veja vídeo

O risco real da renovação de Neymar com o Santos

Morre no palco o cantor Qüerinha, vocalista da banda Os Qüeras