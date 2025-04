São Paulo terá novo aeroporto internacional em Olímpia

O Estado de São Paulo vai ampliar sua infraestrutura aeroportuária com a construção de um novo terminal internacional em Olímpia, no Norte paulista. A previsão é que as obras comecem ainda no primeiro semestre deste ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todas as novidades sobre este importante projeto!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: