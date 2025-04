Seleção Brasileira vai ter camisa vermelha na Copa do Mundo de 2026, diz site inglês A segunda camisa da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo de 2026 será vermelha, afirmou o site inglês Footy Headlines, nesta... Revista Oeste|Do R7 28/04/2025 - 18h01 (Atualizado em 28/04/2025 - 18h01 ) twitter

Brasil Copa Seleção Brasileira Revista Oeste - Brasil

A segunda camisa da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo de 2026 será vermelha, afirmou o site inglês Footy Headlines, nesta segunda-feira, 28. Trata-se de uma parceria da seleção com a Jordan Brand, empresa do ex-jogador de basquete Michael Jordan, que tem vínculo direto com a Nike — patrocinadora oficial da Confederação Brasileira de Futebol desde 1996.

