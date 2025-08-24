Logo R7.com
SP terá parque aquático com o maior toboágua do mundo inspirado em Dubai

Novas experiências aquáticas prometem movimentar Olímpia, no interior de São Paulo, com a chegada do que está sendo anunciado como...

Revista Oeste|Do R7

Novas experiências aquáticas prometem movimentar Olímpia, no interior de São Paulo, com a chegada do que está sendo anunciado como o maior toboágua do mundo. O parque Thermas dos Laranjais apresenta a atração batizada de ‘Anaconda’, inspirada em um modelo já existente em Dubai.

