Tarcísio anuncia R$ 228 milhões para combate à dengue em São Paulo O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou, nesta quinta-feira, 24, a liberação de R$ 228 milhões aos municípios do... Revista Oeste|Do R7 24/01/2025 - 19h27 (Atualizado em 24/01/2025 - 19h27 )

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou, nesta quinta-feira, 24, a liberação de R$ 228 milhões aos municípios do Estado para a elaboração de ações contra as arboviroses neste ano, com foco na dengue. Em 2024, o repasse foi de R$ 200 milhões.

