Tarcísio autoriza projeto do Metrô que vai ligar ABC à capital paulista

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, autorizou, nesta quinta-feira, 5, o começo do projeto básico para a construção da Linha 20-Rosa da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô). Esta linha, com 33 quilômetros de extensão, ligará o ABC à capital paulista.

