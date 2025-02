Tarcísio recebe troféu nos EUA por ‘maior operação de saneamento da história’

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi premiado nos Estados Unidos pelo impacto da privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O troféu Deals of the Year Awards foi entregue nesta quinta-feira, 30, em Nova York, pela revista especializada LatinFinance. Tarcísio venceu na categoria Equity Follow-on of the Year.

