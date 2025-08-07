Terroristas do Estado Islâmico decapitam cristãos em Moçambique Em meio a uma onda de violência na África Central, terroristas ligados ao Estado Islâmico intensificam ataques contra comunidades... Revista Oeste|Do R7 07/08/2025 - 18h59 (Atualizado em 07/08/2025 - 18h59 ) twitter

Em meio a uma onda de violência na África Central, terroristas ligados ao Estado Islâmico intensificam ataques contra comunidades cristãs. Houve registros de decapitações e incêndios em igrejas e residências — principalmente em Moçambique. Organizações internacionais alertam para a gravidade do cenário e o risco de um "genocídio silencioso" que atinge a população cristã da região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para entender a gravidade da situação.

