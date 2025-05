Torcedor empalado durante briga no Recife volta para casa 3 meses depois de agressão O empresário João Victor Soares da Silva viu o seu nome aparecer no noticiário nacional em 1º de fevereiro, em decorrência da briga... Revista Oeste|Do R7 02/05/2025 - 22h40 (Atualizado em 02/05/2025 - 22h40 ) twitter

torcedor empalado no recife - camila mendes postagem Revista Oeste - Brasil

O empresário João Victor Soares da Silva viu o seu nome aparecer no noticiário nacional em 1º de fevereiro, em decorrência da briga entre membros de torcidas organizadas no Recife. Torcedor do Sport Club do Recife, ele foi empalado por barra de ferro, com o ato criminoso tendo como protagonistas vândalos que usavam camisas em alusão ao rival Santa Cruz. Nesta quinta-feira, 1º, exatamente três meses depois da agressão, a notícia de que ele voltou para casa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e saiba mais sobre a recuperação de João Victor.

