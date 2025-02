Tráfico expulsa moradores do Minha Casa Minha Vida em Salvador Moradores do Conjunto Fazenda Grande II, parte do programa habitacional federal Minha Casa Minha Vida em Salvador, denunciam que traficantes...

Revista Oeste|Do R7 11/02/2025 - 21h26 (Atualizado em 11/02/2025 - 21h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share