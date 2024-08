Tragédia Aérea: Conheça os Tripulantes do Voo 2283 da VoePass O comandante do Voo 2283 da Voepass, Danilo Santos Romano, tinha 35 anos | Foto: Reprodução/LinkedIn O comandante do Voo 2283 da VoePass...

Revista Oeste|Do R7 09/08/2024 - 20h26 (Atualizado em 09/08/2024 - 20h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌