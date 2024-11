Tragédia no remo: velório coletivo em Pelotas O velório coletivo das vítimas do acidente que matou nove pessoas de uma equipe de remo na BR-376 ocorrerá nesta terça-feira, 22, em... Revista Oeste|Do R7 22/10/2024 - 21h08 (Atualizado em 22/10/2024 - 21h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O velório coletivo das vítimas do acidente que matou nove pessoas de uma equipe de remo na BR-376 ocorrerá nesta terça-feira, 22, em Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul. A sede campestre do clube Centro Português 1º Dezembro realizará a cerimônia. Até o momento, não há confirmação do horário do velório. + Leia mais notícias de Brasil em Oeste O Ministério do Esporte organizou o transporte dos corpos com o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB). Segundo a Aeronáutica, a operação contará com o avião C-105 Amazonas, do 1º Esquadrão do 9º Grupo de Aviação — Esquadrão Arara. As vítimas incluem sete atletas com idades entre 15 e 20 anos, além do coordenador da equipe e do motorista da van que levava a delegação para um torneio em São Paulo. Os envolvidos faziam parte da iniciativa "Remar para o Futuro", desenvolvida em parceria com o clube Centro Português e a Academia de Remo Tissot, contando com o apoio da Prefeitura de Pelotas e da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Entre os mortos estão: Oguener Tissot, 43 anos, coordenador, natural de Pelotas Samuel Benites Lopes, 15 anos, natural de São José do Norte Henry Fontoura Guimarães, 17 anos, natural de Pelotas João Pedro Kerchiner, 17 anos, natural de Pelotas Helen Belony, 20 anos, natural de Pelotas Nicole da Cruz, 15 anos, natural de Pelotas Angel Souto Vidal, 16 anos, natural de Pelotas Vitor Fernandes Camargo, 17 anos, natural de Pelotas Ricardo Leal da Cunha, 52 anos, motorista Sobreviventes do acidente com a equipe de remo Carreta tomba sobre van e causa a morte de nove pessoas na BR-376, no Paraná | Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros João Pedro Milgarejo, de 17 anos, também atleta da equipe, sobreviveu, assim como o motorista do caminhão envolvido no acidente. Ambos receberam alta do hospital. O acidente aconteceu na noite do domingo 20, na BR-376, em Guaratuba, no Paraná. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 665, sentido Santa Catarina, quando uma carreta contêiner colidiu com a van da equipe de remo. A PRF suspeita que a carreta tenha perdido os freios, o que a levou a bater na traseira da van. Com o impacto, outro veículo colidiu com a van, que rodou na pista e foi arrastada para fora da estrada pelo caminhão tombado sobre ela. A rodovia permaneceu interditada por 15 horas, o que causou um congestionamento de 22 quilômetros. A concessionária Arteris Litoral Sul liberou a pista no sentido Santa Catarina às 11h57 da segunda-feira. O post Vítimas de equipe de remo e motorista mortos em acidente são veladas em velório coletivo apareceu primeiro em Revista Oeste.