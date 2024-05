Tragédia no Rio Grande do Sul: imagens chocantes mostram destruição nas cidades O município de Roca Sales, por exemplo, é um dos mais atingidos pela enchente que assola o Estado.Leia a matéria completa no nosso...

Revista Oeste|Do R7 10/05/2024 - 20h03 (Atualizado em 10/05/2024 - 20h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share