Tragédia no Rio Grande do Sul: Milhares de pessoas afetadas por falta de água e energia Até o momento, 57 cidadãos morreram. A situação no Rio Grande do Sul é crítica, com 860 mil imóveis sem água e 350 mil sem energia...

Revista Oeste| 04/05/2024 - 19h32 (Atualizado em 04/05/2024 - 19h32 )

