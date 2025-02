Trem para Guarulhos deve ser entregue em março, diz Tarcísio

Revista Oeste |Do R7

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou na sexta-feira 17 que o trem para o Aeroporto de Guarulhos deve ficar pronto em março. A operação do people mover aeromóvel, como é chamado, que ligará a última estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CTPM) aos três terminais de embarque e desembarque do aeroporto, deveria ter sido entregue no primeiro semestre de 2024.

